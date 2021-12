Prefeitura entrega cestas de Natal para famílias carentes em Tesouro

O Prefeito de Tesouro, Isaack Castelo Branco, participou ontem (21) da entrega de centenas de cestas de Natal para famílias em situação de vulnerabilidade social na zona urbana do município e também do distrito de Batovi.

Por meio do Comitê contra a fome Santa Irmã Dulce foram doadas 500 cestas básicas, que foram acompanhadas de kits de limpeza e higiene pessoal, e um frango. As famílias que receberam a doação já são assistidas na zona urbana e rural, e também no Distrito Batovi. Uma parceria entre Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Tesouro e Sicredi que tem dado certo, e que possibilita atender as famílias melhor a cada natal.

“Tenho certeza que ano que vem será um ano muito abençoado, que Deus vai nos ajudar muito, e vamos conseguir diminuir ainda mais essa desigualdade que temos no nosso município. Foram muitas vitórias, muitos desafios e estamos empenhados em melhorar o nosso município e a vida de nossa gente a cada dia, ” relatou o gestor.

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Tesouro, é uma igreja missionária e tem zelo pelos mais pobres e necessitados, desde a administração do Padre Ferdinando e das Irmãs Salesianas nos anos de 1990, quando começou a ajudar com mais constância a comunidade local, e com a parceria com a atual administração municipal essa missão tem se fortalecido.

Pela manhã também foram entregues, no CRAS, 300 cestas básicas especiais de Natal que foram doadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso, para atender as famílias beneficiadas dos programas Bolsa Família e Ser Família Emergencial do nosso município.

“Quero fazer um agradecimento especial ao Governador do Estado, o Mauro Mendes, a Primeira Dama Virginia Mendes e a Secretária Rosa Maria. Essa é uma singela lembrança de Natal que vem do governo em parceria com o município, e que esse alimento que chega na mesa desses munícipes faça uma mesa farta, que Deus abençoe a família de cada um, e que possamos ter um Natal feliz”, disse o prefeito Isaack Castelo Branco.