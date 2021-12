Roni Magnani deve disputar vaga na AL pelo PSB

Está praticamente certa a filiação do presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele recebeu o convite do líder máximo da legenda no estado, o presidente da ALMT, Max Russi, e deverá anunciar a mudança em breve.

Roni, atualmente no Solidariedade (SD), está em seu terceiro mandato como vereador e é considerado um dos políticos mais hábeis da nova safra. A mudança de partido visa uma candidatura a deputado estadual e, do ponto de vista estratégico, pode ser crucial para o sucesso.

Com bom diálogo no movimento comunitário, representatividade entre os católicos e respeitado pelos servidores públicos, Roni quer ampliar sua base eleitoral agregando também setores mais à esquerda – críticos ao bolsonarismo.

Em Rondonópolis, segundo maior colégio eleitoral do Estado, uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos eleitores desaprova a gestão e também a conduta pessoal do presidente Bolsonaro. No PSB, Roni deverá ser a principal opção desses mais de 60 mil eleitores. E quanto maior for a polarização no âmbito nacional, melhor para ele.

Além de disputar um segmento que até aqui tem poucos candidatos no município, a ida de Roni para o PSB deve assegurar também uma campanha mais robusta. Ao mesmo tempo em que receberá tratamento ‘preferencial’ na nova legenda, o vereador também deve ser o único candidato a deputado estadual do grupo do prefeito José Carlos do Pátio – que já declarou apoio ao ex-presidente Lula e também estuda uma mudança de partido.