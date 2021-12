Saiba quais são os itens de skincare que mais cresceram em buscas no Google

Tempos como o que estamos vivendo, pediram medidas de autocuidado para lidarmos com todo esse caos pandêmico. Nunca foi tão comentando sobre rotinas de skincare, como nos últimos anos. Logo, a busca pelo principais produtos/tratamentos que você precisa, aumentaram demais nas plataformas de pesquisas.

Confira a lista do top 10 produtos/procedimentos mais procurados no Google:

1. Esfoliante corporal (+ 76%)

Ajudam remover as células mortas, e eliminar impurezas. Responsáveis também por auxiliarem na circulação do sangue. Mas cuidado, existem muitas receitas caseiras, que podem ressecar e manchar sua pele, e em casos mais graves darem alergias nos locais usados.

2. Limpeza de pele profunda (+54%)

É um procedimento feito com um dermatologista. Ela é responsável por prevenir espinhas, remover cravos e espinhas, desobstruir os poros, aumentar a oxigenação da pele, e obviamente limpar sua pele.

3. Sabonete neutro (+31%)

É o mais próximo do pH da pele, ele fica entre 5,4/ 5,6. Ele cuida da limpeza da pele corporal, mas não é indicado para o rosto.

4. Hidratante (+30%)

Como o nome já diz, ele cuida da hidratação da pele. Existem hidratantes especificados para cada tipo de pele. E o de rosto, e o de pele não podem ser o mesmos, já que os ingredientes usados são diferentes, e talvez não faça tão bem.

5. Óleo de rosa mosqueta (+25%)

Indicado para hidratar peles secas e ásperas. Ele é rico em ácido oleico e linoleico e vitamina A, esses ingredientes ajudam a regenerar a pele.

6. Ácido glicólico (+16%)

É um alfa-hidroxiácido, obtido pela cana-de-açucar. Ele proporciona a renovação celular, através da esfoliação e escamação da pele.

7. Sabonete (+16%)

Hoje, existem diferentes tipos de sabonetes, e cada um é indicado para um tipo dele. As buscas são para saber, quais são indicados em cada caso particular.

8. Escalda pés (+13%)

É ritual, que te proporciona descansar os pés por alguns minutos na água morna. Depois te fazem massagem, e hidratação.

9. Esfoliante para o rosto (+8%)

Como supracitado, o esfoliante ajuda na remoção de células mortas, que são responsáveis por tirarem a luminosidade e juventude da pele.

10. Sérum (+7%)

É responsável pela hidratação e tonificação da pele. Ele tem em sua composição, alta carga de ativos que ajudarão na melhoria de sua pele.