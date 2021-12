Um suspeito é preso, menores apreendidos e mercadoria de roubo é recuperada

A Patrulha Rural Georreferenciada, equipe de Força Tática da Polícia Militar, prendeu um indivíduo e apreendeu quatro menores, após roubo realizado nesta terça-feira (14), no Assentamento Alvorada, região de Campo Limpo.

A PM teve conhecimento do roubo praticado na região e de imediato a guarnição se deslocou ao local. Ao chegar no Anel Viário, foi visualizado um grupo de cinco integrantes em atitude suspeita, carregando em bicicletas, vários objetos que se identificavam com mesmos que foram subtraídos.

Em averiguação, foi confirmado que os pertences foram roubados pelos indivíduos na região da zona rural.

Diante das circunstâncias os meliantes foram conduzidos à delegacia para se tomar as devidas providências.