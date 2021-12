Vereadores inauguraram memorial em homenagem às vítimas da Covid-19

Dezenas de familiares e sobreviventes da Covid-19 participaram ontem (21) da solenidade que marcou o lançamento oficial do Memorial em Homenagem às Vítimas da Pandemia em Rondonópolis. O evento foi realizado na sede da Câmara e contou também com a participação do prefeito José Carlos do Pátio (SD) e de vários representantes de entidades civis e religiosas.

A criação do memorial foi proposta pelo vereador Dr. Felipe Horta (Podemos) e aprovada por unanimidade. A Câmara criou ainda a Medalha Bispo Dom Juventino Kestering, que também foi vítima da Covid-19. Esta medalha será concedida aos profissionais da Saúde e lideranças envolvidas diretamente no enfrentamento à pandemia.

“É uma forma que encontramos para homenagear as centenas de rondonopolitanos que morreram vitimados pela Covid-19 e também reconhecer o esforço de quem colocou a própria vida em risco para salvar outras vidas”, explicou Felipe Horta.

Durante a solenidade foi apresentado um vídeo com imagens de vítimas da pandemia e depoimentos de familiares e amigos relatando o sofrimento causado por essas perdas. Além da emoção, os relatos trouxeram também apelos pela vacinação e o respeito às medidas visando prevenir a doença.

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Roni Magnani, disse que o vídeo ficará disponível nas redes sociais do Legislativo. O portal da Câmara na internet também vai manter o registro com os nomes e um breve histórico das 943 pessoas mortas pela Covid no município.

“São cidadãos e cidadãs que construíram sua história aqui e também contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Esse memorial é uma homenagem a eles, mas é também uma forma de garantir que as gerações futuras conheçam suas histórias e tenham uma dimensão do impacto causado por essa pandemia”, disse Magnani.