Carro com grupo de amigos que iam jogar bola capota na BR-364

Um capotamento envolvendo um veículo Onix com quatro pessoas, aconteceu na noite desta segunda-feira (10), na BR-364 saída de Rondonópolis para Pedra Preta.

Conforme informações de um dos ocupantes do veículo, o grupo de amigos estavam indo jogar bola e ao chegar na rotatória da Ponte do Lourencinho, momento em que realizava o contorno, o veículo derrapou no cascalho, o motorista perdeu o controle, o carro capotou e caiu em um buraco.

De imediato, uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram ao local em trabalho conjunto retiraram as vítimas de dentro do buraco.

Dos quatro ocupantes um deles teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Regional, um segundo passageiro foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento.

Uma segunda viatura do Samu chegou no local e levou a terceira vítima para realizar atendimento médico, porém ele estava consciente, conversando e não aparentava ferimentos.

O motorista do veículo recusou atendimento e permaneceu no local.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.