Homem é baleado, bate carro em poste e morre na Vila Iracy

Um homem identificado como José Valter Ferreira da Silva, 30 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, na madrugada deste domingo (23), na avenida Epitácio Pessoa, Vila Iracy, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações da Perícia, a vítima foi atingida por disparos de pistola. Sete estojos de calibre 9 milímetros foram encontrados no local do crime.

A vítima estava em um carro Golf. As investigações apontam que o suspeito se aproximou da vítima pelo lado esquerdo do carro e José foi atingido por no mínimo 7 disparos de arma de fogo. A Perícia constatou que o homem foi baleado na região das costas, lateral do tronco e braço.

Após se baleado, a vítima perdeu o controle da direção e bateu o carro em um poste. José morreu ainda no local do crime.

Populares ouviram disparos de arma de fogo e em seguida o barulho da batida do veículo e acionaram a Polícia Militar (PM).

A guarnição foi até o local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e confirmou a morte.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceram no endereço para realizar o trabalho de investigação e perícia.

A avenida foi isolada e o caso segue sendo investigado.