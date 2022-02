Notas fiscais podem ser doadas para as entidades sociais até 10 de abril

Os contribuintes mato-grossenses já podem doar suas notas fiscais para a campanha “Siriri e Cururu” do Doe sua Nota, mais uma iniciativa social do Programa Nota MT. As doações serão destinadas as instituições filantrópicas escolhidas pelo consumidor, sem necessidade de sorteio. Serão válidos os documentos fiscais emitidos entre 1° de janeiro e 31 de março deste ano.

O prazo final para doação segue até o dia 10 de abril. A campanha “Siriri e Cururu” é a segunda a ser realizada pelo Doe sua Nota e irá distribuir R$ 500 mil em prêmios.

Para fazer a doação basta solicitar a nota fiscal nas compras realizadas dentro do estado de Mato Grosso, sem que seja incluída a identificação do CPF ou CNPJ. Em seguida é necessário acessar o site ou aplicativo do Nota MT, informar a chave do documento fiscal, selecionar a cidade e escolher a entidade social. Pode-se fazer por meio da leitura do QR-Code também.

Outra forma de realizar a doação é presencialmente em pontos de coletas que as entidades disponibilizaram nos estabelecimentos comerciais do estado. Nesse caso, não há necessidade de acessar o site ou aplicativo.

Na primeira campanha realizada em 2022, a “Rasqueado”, foram doados mais de 659 mil documentos fiscais para 126 entidades sociais mato-grossenses. O Instituto Desportivo da Criança, de Cuiabá, foi a instituição mais escolhida e vai receber R$ 61.582,83, dos R$ 500 mil. O restante do valor será dividido conforme a notas doadas para cada entidade.

Os resultados das campanhas são divulgados no site do Nota MT, após o período de doação. No portal é possível ver a quantidade de notas fiscais doadas, a pontuação e o percentual obtidos e o valor destinado a cada entidade social.

Doe Sua Nota

O Doe Sua Nota é uma nova modalidade de premiação destinada exclusivamente para as entidades sociais que atuam em Mato Grosso cadastradas no programa Nota MT.

Essa funcionalidade tem como objetivo reconhecer, com premiação em dinheiro, o empenho dessas instituições filantrópicas em estimular o consumidor a solicitar nota fiscais, bem como angariar doações simbólicas desses documentos fiscais, quando neles não forem identificados pelos contribuintes.

Durante o ano serão distribuídos R$ 2 milhões pelo Doe Sua Nota, divididos em quatro campanhas de R$ 500 mil que levam os nomes de danças típicas mato-grossenses. São elas: Siriri e Cururu do período de 1º de janeiro a 31 de março; Cavalhada de 1º de abril a 30 de junho; Dança dos Mascarados de 1º de julho a 30 de setembro; Rasqueado de 1° outubro a 31 de dezembro.