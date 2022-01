Posto de Atendimento do Detran é inaugurado na Vila Operária

A nova unidade do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (17), na Vila Operária, em Rondonópolis (MT). O projeto de criação foi indicação do deputado estadual Thiago Silva (MDB). A nova unidade está localizada ao lado da Feira da Vila Operária e atenderá mais de 70 mil condutores de veículos da região, das 9h às 16h.

“Essa obra veio para desafogar a 2ª Ciretan porque nós estamos com uma frota muito grande, acima de 180 aproximando de 200 mil veículos para atender essa região,

ou seja, neste posto de atendimento só será atendida as pessoas mediante agendamento, aquele que não conseguir agendamento pode comparecer na 2ª Ciretran como também aqui no posto de atendimento da Vila Operária que nossos servidores estarão auxiliando esse cliente, esse usuário a efetuar o agendamento para que o mesmo possa ser atendido” explica o Diretor do Detran, Carlos Nazário.

Entre os serviços ofertados pelo Detran na unidade estão: Habilitação, Ouvidoria, Transferência, Emplacamento, Vistoria e Licenciamento.

A criação da nova unidade é uma cobrança antiga da população rondonopolitana, que sempre precisou deslocar mais de 8 quilômetros para ir até a outra sede do Detran no Centro da cidade, para emitir documentos e fazer vistorias.

“Nós somos conhecedores que a região da Vila Operária compreende hoje mais de 100 bairros, uma frota aproximadamente de 90 mil veículos, então nada mais justo do que um empenho do Deputado Thiago Silva para que fosse aprovado… Esse posto de atendimento vem realizar todos os serviços que são realizados na 2ª Ciretan, ou seja, a população da grande Vila Operária não precisa mais atravessar a cidade de um lado para o outro, ela pode comparecer aqui no posto de atendimento localizada ao lado da feira da Vila Operária para realizar todos os tipos de serviços referente a veículos, referente a habilitação, ou seja, todos os serviços estão disponíveis aqui neste posto de atendimento e a população está de parabéns por ser contemplada com esta obra” pontua Nazário.