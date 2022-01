Quadrilha é presa com mais de 140 quilos de drogas

Policiais Militares do Grupo de Apoio (GAP) prenderam quatro pessoas, sendo três mulheres (de 18, 37 e 45 anos) e um homem (de 41 anos), por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quarta-feira (12), em Várzea Grande. Na ação, 143 tabletes de maconha foram apreendidos.

A equipe do GAP realizou abordagem a um veículo Hyundai HB20 de cor prata, denunciado por suspeita de fazer distribuição de entorpecentes pela cidade. No veículo estavam três mulheres e em revista ao carro, os policiais localizaram a quantia de 35 tabletes de maconha. Uma das suspeitas afirmou que realizava a venda dos entorpecentes e ganharia o valor de R$ 1 mil por tablete vendido.

Ainda em entrevista com as suspeitas, uma das mulheres afirmou que a quadrilha havia entregue a quantia de 12 tabletes para um homem, no bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá. Os policiais foram até o local e encontraram os entorpecentes com o suspeito, que informou a equipe sobre um depósito de drogas pertencente as suspeitas.

Questionadas novamente, as mulheres disseram aos policiais que o depósito estava localizado no bairro Canelas, em Várzea Grande. A equipe do GAP realizou diligências no endereço informado, sendo uma residência sem moradores, onde em um dos quartos foram encontrados mais 96 tabletes de maconha, além de diversos equipamentos utilizados para o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, todos os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para à Central de Flagrantes, junto com os entorpecentes e todo o material apreendido.