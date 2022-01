Rede de atendimento médico para síndromes gripais é ampliada em Rondonópolis

Para o enfrentamento da crescente demanda de síndromes gripais, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a rede de atendimento dos casos de infecções respiratórias no município.

Todos os terceiros turnos passam a ser “Unidades Sentinelas”, atendendo, exclusivamente, no período noturno, das 18h às 24h, de segunda a sexta-feira, pacientes com sintomas de síndromes gripais, além de disponibilizar testes rápidos de Covid-19.

“Para as demais demandas clínicas de urgência e emergência, as pessoas deverão procurar a UPA”, orienta a coordenadora do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Rondonópolis, Magda Soares.

O Departamento de Atenção Básica decidiu ainda aumentar as Unidades Sentinelas que fazem o atendimento durante o dia. A partir desta quinta-feira, os ESFs Dom Osório e Padre Miguel também irão fazer o atendimento exclusivo de pessoas com sintomas gripais ou da Covid -19.

Com a ampliação, a cidade passa a contar com seis Unidades Sentinelas, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Os ESFs Padre Miguel e Dom Osório se juntam à Policlínica da Vila Itamaraty e aos ESFs Cidade de Deus, André Maggi e Pedra 90.

Além das Unidades Sentinelas, o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda), que funciona 24 horas, continua sendo considerado porta aberta para esses casos em todos os dias da semana.