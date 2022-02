A convite de embaixador, Mauro Mendes representa Mato Grosso em participação de evento na Expo Dubai

O Governo de Mato Grosso participou neste sábado (19.02) de evento na Expo Dubai, a maior feira de negócios do mundo, a convite do embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Fernando Igreja.

Durante o dia, o governador Mauro Mendes, a primeira-dama Virginia Mendes e a comitiva do Estado conheceram ações voltadas para a sustentabilidade e inovações tecnológicas.

“Essa feira é um dos mais importantes eventos mundiais, em que se reúnem governos, Ongs e o setor privado para se discutir diversos assuntos, desde sustentabilidade a cultura. É um ótimo ambiente para prospectar ações para o nosso Estado”, ressaltou o governador, lembrando que o tema central desse ano é “Conectando mentes, criando o futuro”.

“Aqui tudo se expande, as ideias, conhecimento e perspectivas. É o local em que as melhores soluções estão presentes para transformar a vida de quem vive nas cidades”, completou ele.

Após a visita, a comitiva do governo, formada pelos secretários Mauro Carvalho (Casa Civil), Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico) e Laice Souza (Comunicação), além do presidente do MT Par, Wenner Santos, participaram de um evento da Embaixada, no Pavilhão Brasil, em comemoração aos 200 anos da Independência do país.

“Tudo que estamos conhecendo são inovações que nos ajudarão a projetar um estado melhor para quem vive nele. É uma grande oportunidade de entender como as cidades cosmopolitas evoluíram e se adaptaram para oferecer serviços de qualidade ao cidadão”, destacou Cesar Miranda.

Também acompanharam a visita à feira Bruno Andrade (diretor do Imac), Silvio Rangel (vice-presidente da Fiemt/Sindalcool), Gutemberg Silveira (presidente da Aprosmat), Adilson Ruiz (presidente do Instituto Ação Verde), Patrícia D’Oliveira Marques (presidente da Aquamat), Gabriel Ruiz (diretor da Plastibras), a assessora para Assuntos Internacionais de Mato Grosso, Rita Chiletto, e o ajudante de ordens do governador, Ricardo Mendes.

Expo Dubai 2020

Exposição mundial organizada pelo Bureau International des Expositions e realizada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de seis meses. A feira desse ano teve início em outubro de 2021 e se encerra em 31 março deste ano. Ela tem o nome de Expo 2020 porque deveria ter sido realizada em outubro de 2020, mas em decorrência da pandemia foi adiada, mantendo o nome original.