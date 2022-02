Corpo de adolescente que estava em ônibus arrastado por correnteza é encontrado

O corpo do adolescente Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos, que desapareceu após o ônibus em que ele estava ser arrastado pela correnteza durante o temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio, no último dia 15, foi encontrado nesta quinta-feira (24). Segundo informações obtidas pela reportagem da Record TV Rio, ele foi encaminhado para o IML.

Nos últimos dias, o pai de Gabriel, Leandro da Rocha, fez um mutirão de buscas pelo filho no rio onde o ônibus em que o jovem estava caiu. Segundo ele, as buscas independentes começaram antes das buscas oficiais do Corpo de Bombeiros.

A tragédia provocada pelo temporal da semana passada na Cidade Imperial deixou ao menos 208 pessoas mortas. Segundo a Polícia Civil, 48 pessoas estavam desaparecidas até o fim da manhã desta quinta.

Do total de mortos, 124 são mulheres e 84, homens. O IML já conseguiu identificar 191 corpos, sendo que 84 deles já foram liberados para as funerárias.

Os bombeiros continuam fazendo buscas nas regiões mais afetadas, como o Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boening e Vila Itália.

Além dos mortos, a Prefeitura de Petrópolis informou que 899 pessoas estão abrigadas nos 14 pontos de apoio montados em escolas da rede municipal.