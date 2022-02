Governo finaliza licitação e 380 mil estudantes da rede estadual receberão kits uniformes

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) concluiu o pregão eletrônico para aquisição do kit uniforme para os 380 mil estudantes de 700 escolas regulares da Rede Pública de Ensino. O resultado do certame foi divulgado no Diário Oficial do Estado que circula nesta terça-feira (22) e a previsão é de que os alunos comecem a receber os uniformes ainda em março.

O kit é individual e contém duas camisetas, duas bermudas, uma calça e um casaco, além de mochila e tênis. Também vão receber uniformes os alunos de salas anexas do Sistema Penitenciário. O investimento total foi de R$ 101,6 milhões.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a aquisição dos kits de uniformes contribuem ainda mais para a melhoria do ensino em Mato Grosso. Ele lembrou de outros investimentos feitos pelo Estado, como a distribuição de materiais didáticos, construção e reforma de escolas, além dos recursos disponilizados para que os professores adquirissem computadores e custeassem internet.

“Nossa meta é oferecer aos estudantes de Mato Grosso um ensino de qualidade, dispondo de todas as condições necessárias para que a participação seja frequente nas aulas. O físico está alinhado ao pedagógico. O kit uniforme, somado ao kit de material escolar, fará com que nossos estudantes sejam reconhecidos, valorizados e motivados a estudar. Temos mais de R$ 600 milhões investidos em infraestrutura escolar e R$ 110 milhões disponibilizados aos professores. A meta do Governo, estabelecida pelo governador Mauro Mendes, é de que a Educação de Mato Grosso esteja entre as 10 melhores do país, nos próximos cinco anos”, destacou Alan Porto.

A secretária-adjunta de Gestão Educacional, Valdelice Oliveira Holanda, reforçou que o kit uniforme completa um ciclo de entregas que incluem também a merenda de qualidade, acompanhamento em saúde bucal, entre outras iniciativas. “Uniforme escolar proporciona equidade a todos, além de ser um equipamento de segurança à comunidade escolar. Resgatamos a autoestima dos nossos estudantes e isso vai refletir nos resultados do ensino aprendizagem”, finalizou.