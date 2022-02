Jovem de 19 anos é preso com 2,8kg de cocaína escondidos em “bermuda”

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma abordagem de rotina a um ônibus interestadual que fazia a linha Aripuanã (MT) a Brasília. Ele viajava transportando 2,8kg de cloridrato de cocaína, atuando como “mula” do tráfico.

Segundo informações do próprio suspeito repassadas à Polícia, ele havia saído de Rio Branco, no Acre, e receberia a quantia de R$5 mil para levar a carga até a cidade de Goiânia (GO). Para esconder o entorpecente, ele providenciou uma bermuda de lycra, um tecido elástico, escondida por baixo da roupa com bolsos e forros falsos para comportar as embalagens de cocaína.

Já em Rondonópolis, no posto 201, os policiais constataram ao volume na vestimenta após informações desencontradas e nervosismo apresentado pelo suspeito durante a abordagem.

A testagem química realizada pela PRF confirmou se tratar de cloridrato de cocaína.