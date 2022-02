Mulher de Leonardo comenta boatos de traição: ‘Se for verdade, por favor não me conta’

Poliana Rocha voltou a surpreender seus seguidores nas redes sociais com muita sinceridade.

Enquanto respondia perguntas enviadas pelos fãs, a influencer comentou sobre os boatos de traição do marido, o cantor sertanejo Leonardo.

Sem titubear, Poliana foi direto ao assunto quando perguntada se era verdade que o artista tinha uma amante, da qual ela tinha conhecimento da existência: “Não sei, não. Mas se for verdade, por favor, não me conta”.

Poliana revelou que ela e o marido, que estão juntos há cerca de 25 anos, vivem um ótimo momento no relacionamento: “Estou tão feliz com ele e ele está tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações… Estamos vivendo tão bem”.

Ela também respondeu se deixa Leonardo “mais soltinho” ou se é grudenta: “Quando estamos juntos, sou supergrudenta… mega carinhosa, mas quando ele viaja não sou de ligar, não”.

Ainda com o modo “sincerão” ativado, Poliana esclareceu boatos de que estava com a relação estremecida com a nora Virginia Fonseca, casada com seu filho, o cantor Zé Felipe: “Somos supercompanheiras, amigas… nos damos muito bem! Eu respeito o jeito dela e ela o meu! Conversamos com olhar e uma já sabe o que a outra está pensando! Incrível. Muitas vezes até esqueço que ela é minha nora. Temos confiança uma na outra!”.