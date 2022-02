PC investiga possível conduta racista de torcedor durante partida na Arena Pantanal

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Torcedor, vai instaurar procedimento investigatório para apurar a conduta de um torcedor do Clube Atlético Mineiro que teria feito gestos ofensivos a torcida do Clube Flamengo, durante a partida entre os dois times, realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no domingo (20).

A investigação preliminar busca apurar suposta prática de racismo por parte do torcedor, ou outra situação como tentativa de provocar tumulto ou incitar a violência dentro do estádio, uma vez que o suspeito aproveitou do seu acesso ao gramado para provocar a torcida adversária.

Ao ser abordado pela equipe da Polícia Militar no gramado, o torcedor do Atlético alegou que estava fazendo referência a comemoração utilizada pelo jogador, Hulk, do Flamengo.

Segundo o delegado titular da Delegacia do Torcedor, Rogério Ferreira, a Polícia Civil de Mato Grosso está atenta a qualquer tipo de situação que possa causar tumulto e brigas, assim como a prática de atos que possam ter intenção racista, realizadas em grandes eventos.

“A conduta do torcedor poderia ter causado tumulto generalizado dentro da Arena, inclusive com invasão de campo por parte de outros torcedores, resultando em agressões físicas, lesões e outras situações durante a partida”, disse o delegado.

A Delegacia do Torcedor espera receber denúncias e informações que possam servir para identificar o suspeito e esclarecer os fatos, assim como a manifestação de possíveis vítimas que tenham se sentido ofendidas pelas palavras e gestos proferidos pelo torcedor. As denúncias podem ser realizadas pelo telefone (65) 3901-4809. ou no endereço Avenida Dante Martins de Oliveira, s/nº, bairro Planalto, Cuiabá.