São Paulo ultrapassa 70% das crianças vacinadas contra a Covid

A cidade de São Paulo alcançou, no sábado (12), a marca de 70% de cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Foram mais de 750 mil primeiras doses aplicadas, segundo dados do Vacivida. A estimativa para a faixa etária é imunizar 1.083.159 crianças.

Ainda no dia 12, foram contabilizadas 5.567 primeiras doses aplicadas no público infantil do município de São Paulo.

Quem tem de 6 a 11 anos, incluindo os que possuem comorbidades, é vacinado com a CoronaVac. Já o público de 5 anos recebe a dose da Pfizer pediátrica assim como as crianças de 5 a 11 anos com alto grau de imunossupressão.

A vacinação infantil ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas, das 8h às 19h.

Para receber a dose, as crianças devem estar acompanhadas por um adulto responsável com documento de identificação, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.