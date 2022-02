Sete pessoas morrem após aeronave cair no sul do Peru

Ao menos sete pessoas, entre elas turistas, morreram nesta sexta-feira (4) na queda de uma aeronave, que se acidentou quando tentava aterrissar depois de sobrevoar as famosas Linhas de Nasca, na região de Ica, no sul do Peru.

A imprensa local divulgou imagens dos destroços do avião, que caiu perto do aeroporto María Reiche, em Nasca, enquanto fontes da PNP (Polícia Nacional Peruana) disseram que sete pessoas, incluindo cinco passageiros, estavam a bordo.

Fontes oficiais ainda não confirmaram a identidade dos mortos, mas a imprensa já noticiou que entre eles há cidadãos de até três nacionalidades.

Segundo as informações iniciais, o piloto aparentemente perdeu o controle da aeronave, que caiu em uma zona rural perto do aeroporto María Reiche, para o qual voltava por volta do meio-dia (hora local) após uma das habituais excursões aéreas turísticas sobre as enigmáticas e pré-hispânicas Linhas de Nasca, localizadas cerca de 300 km ao sul de Lima.

Unidades dos bombeiros voluntários e agentes da Polícia Nacional chegaram ao local para extinguir o incêndio nos destroços da aeronave e iniciar investigações sobre o caso.