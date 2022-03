Não é de hoje que os gastos com o mercado são uma preocupação para a maioria dos brasileiros. Os preços dos produtos estão cada vez mais caros e aprender a economizar pode ser fundamental para economizar dinheiro e conseguir comprar mais produtos com um menor valor final.

Pensando nisso, compartilhamos com você 5 maneiras de economizar no supermercado:

1. Tenha um orçamento determinado

Determinar um valor para gastar em cada ida ao supermercado pode ser de grande ajuda para controlar as despesas mensais. É válido ter em mente que o orçamento planejado não precisa, necessariamente, ser uma regra totalmente restrita – às vezes, é possível antecipar a compra de um produto em promoção ou abrir outra exceção necessária.

Para que o orçamento seja respeitado, você pode pesquisar o valor dos produtos antes de ir fazer as compras e, quando estiver no mercado, utilizar uma calculadora enquanto seleciona os produtos. Assim, você não terá surpresas ao chegar no caixa.

2. Monte um cardápio e faça sua lista de compras

Ter um cardápio pré-programado pode te render muitos benefícios – e o primeiro deles começa já no mercado. Com os pratos da semana decididos, fica fácil montar a lista de compras e economizar. Pode não parecer, mas criar uma lista dos itens a serem comprados faz total diferença no seu bolso – mais do que gastar menos, ela também te ajudará a não esquecer nenhum item importante.

3. Faça um planejamento de suas idas ao supermercado

Escolha a frequência com que irá ao mercado e mantenha sempre uma listinha com os produtos que serão necessários até o próximo período de compras. Organize-se para nunca começar as compras com muita fome ou com pouco tempo disponível.

Essa dica é muito importante para que você possa comparar os preços dos produtos que estão em sua lista e procurar por promoções. Fazendo isso, você evitará gastos desnecessários e impulsivos.

4. Fique de olho nas promoções!

Uma dica valiosa é estar atento às promoções. Para que os produtos promocionais sejam de fato benéficos, é importante que você pesquise os preços dos produtos e verifique que a promoção oferece mesmo um bom desconto. Infelizmente, existem muitos descontos falsos.

Além disso, é importante ter certeza de que a promoção faz sentido para as suas necessidades. Muitas vezes, nos empolgamos com uma promoção incrível que, no fim, não faz sentido para nossa realidade e não terá grande serventia.

5. Tenha atenção ao finalizar as compras

Ao chegar no caixa, tenha atenção redobrada! Algumas vezes, pode acontecer de você ter visto o preço errado ou até mesmo o sistema do caixa estar desatualizado com os descontos oferecidos nas prateleiras. Portanto, confira se os produtos adquiridos com preço de promoção realmente estão na promoção, se nada está mais caro do que o anunciado e também se o valor total está dentro do planejado.