Aceitar é amar a si mesmo

Muitas vezes fico me perguntando o por que acontece coisas negativas com as pessoas, comigo mesma. Seria muito melhor se tudo fosse uma maravilha, que tudo acontecesse como planejamos.

Mas infelizmente ou felizmente não é bem assim, não é mesmo? Ora é um problema de saúde com você ou com algum membro da família, ora são sentimentos negativos que tomam conta da nossa mente, e não querem nos deixar… e assim vamos vivendo dia após dia.

Quando deparamos com alguma situação que vai implicar numa mudança, seja ela qual for, a aceitação é um fator primordial. Nada pode acontecer sem antes você aceitar as coisas que estão envolvidas no processo da mudança. Por exemplo, para ter êxito no tratamento de saúde é necessário antes, aceitar que está doente, não negar ou lutar contra isso, é preciso aceitar ser cuidado pelo médico… e assim também quando você tem alguma emoção negativa, de raiva ou ansiedade, é necessário aceitar que a raiva, a ansiedade são emoções que fazem parte da natureza humana, assim como o medo de uma doença.

Aceitar é dizer para você mesmo, eu não quero essa situação, ou esse sentimento, mas eu o aceito, e agora reúno força para lutar.

Conta uma historinha interessante, que existia numa floresta um lenhador muito valente, cheio de força física.

Um dia ele acordou com uma tremenda dor no braço e que lhe impedia de usar seu machado para cortar lenhas pela floresta. Ele não aceitando a condição de ter que ficar parado sem cortar sua lenha, disse a si mesmo: Problema enfrentado, é problema vencido! E se colocou a caminho da floresta, e naquele dia cortou muitas árvores, trazendo muita lenha para casa, pois se viu capaz de enfrentar seu próprio problema… e isso se seguiu por dias afora, ele não lhe dava o direito de ficar parado, sentia-se orgulhoso de si mesmo. Mas o que não previa era que seu braço foi ficando mais e mais adoecido, até que ao passar de uma semana não conseguiu nem mesmo segurar o machado. Foi vencido pela dor, e se viu obrigado ir ao médico. Lá chegando nas consultas que precisou fazer, o médico disse que uma terrível coisa havia lhe acontecido, seria preciso amputar seu braço, estava com uma infecção muito grande, pois não havia sido socorrido a tempo. Desconsolado, o lenhador, forte e seguro de si, foi vencido pela dor a qual ele achava ser um problema que pudesse ser superado com persistência, virou para o médico e lhe disse: “- às vezes enfrentar um problema é aceita-lo logo no inicio.”

Nem sempre podemos vencer uma situação ou um problema lutando contra ele. Quanto mais você resiste, mais forte ele se torna. A resistência alimenta o outro lado. Se você quer vencer alguma coisa, qualquer que seja, pare alguns minutos, respire fundo e aceite que naquele momento, é tempo de aceitar aquilo que talvez você não possa mudar. A aceitação faz parte do ciclo da vida. E se você quer que a mudança aconteça, primeiro precisa aceitar o processo e plenamente consciente da natureza das escolhas o seu desenvolvimento não será bloqueado.

Existem coisas como uma doença, uma perda de um ente querido, uma desgraça, um abandono, é impossível modificar… Mas sei que, nesta vida, todo mundo passa por situações que não podem alterar, mas que podemos mudar nosso modo de olhar, nosso modo de pensar e para isso é preciso aceitar a condição que se apresenta.

Tem uma oração muito usada, por muitas religiões com a qual quero finalizar essa coluna, convidando você a refletir sobre suas palavras e a não se deixar vencer pela resistência a dor.

“ Deus,

Dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar….

Dai-me coragem para mudar o que eu posso mudar….

E dai-me sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra!”

E assim seguimos sempre em frente, aceitando o que nos acontece, sem medir forcas consigo mesmo. Aceitar os fatos é um ato de amor a si mesmo. Deus te abençoe!!!