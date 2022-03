Bezerra comanda encontro emedebista em Rondonópolis

No primeiro encontro do ano, na sede da Uramb, o diretório municipal do MDB em Rondonópolis iniciou a sua caminhada eleitoral, sob o comando de um “incansável” deputado federal e líder da sigla no Estado, Carlos Bezerra. O partido, confirmou o cacique, já tem seu quadro de nomes às candidaturas proporcionais “praticamente fechado”. Do município, o atual deputado estadual Thiago Silva é o nome indicado como pré-candidato à reeleição.

As convenções partidárias do MDB ocorrerão em agosto. Até lá, a missão do partido é aparar as arestas para definir o rumo. “Queremos estar com a chapas definidas até no máximo meados do mês que vem. Já estamos nos ‘finalmentes’ e, em seguida, vamos discutir a chapa majoritária”, disse Bezerra.

Proporcionais

Na corrida à ALMT, de Rondonópolis, por enquanto, apenas o nome de Thiago Silva deverá se confirmar em 2022. “Por hora nosso nome é o do Thiago Silva. Andei aqui na cidade de na região. Ele está muito bem. Com certeza vai passar na convenção. O quadro está bem avaliado”.

O MDB em Mato Grosso trabalha para eleger seis deputados estaduais e três deputados federais.

Majoritária

Conforme Bezerra, as discussões sobre apoio ao Governo deverão ocorrer somente a partir de abril. Neste momento, o MDB segue dividido, com parte defendendo a composição junto ao atual governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB) e outra articulando apoio ao atual senador Wellington Fagundes (PL), cotado na corrida ao Palácio Paiaguás, ainda que intenção seja a reeleição ao Senado.

Bezerra não descarta nenhuma das possibilidades. Menciona, inclusive, a chance de uma candidatura própria emedebista, tendo como candidatos dois nomes. “Existe a possibilidade de candidatura própria, isso está sendo discutido internamente no partido. Hoje temos dois nomes mencionados, o do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e o da deputada estadual Janaina Riva”, disse. “Também existe a possibilidade de coligação. Vamos tratar disso de abril em diante”, completou.

Tudo depende das tais discussões. “O MDB é um partido muito grande, tem 31 prefeitos, tem diretórios em todos os municípios. Tem que haver uma discussão geral para, então, definirmos o rumo”, pontuou Bezerra.

Polarização

Sobre o palanque que se formam no Estado em torno das candidaturas ao Planalto, Bezerra foi direto: “nem Bolsonaro e nem Lula”. O deputado diz apostar na candidatura própria, encabeçada pela atual senadora Simone Tebet, surfando na chamada terceira via.

“Não queremos participar disso. Esse antagonismo já prejudicou nosso país demais. O MDB quer ser uma terceira via, tem sua candidata [Simone Tebet] e queremos que ela decole. Queremos sair da polarização, que é nefasta. O país está um caos por causa disso. Houve um empobrecimento da nossa população e essa polarização é a responsável por isso”, afirmou o deputado.

O nome de Tebet como opção ao embate polarizado cresce nos bastidores e reúne partidos e nomes do chamado centro em apoio à candidatura. As derrocadas das corridas do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e do atual governador de São Paulo, João Dória (PSDB) ao Planalto abriram espaço ao projeto político da senadora sul mato-grossense. Neste momento, o principal adversário é Ciro Gomes (PDT), mais cotado para atrair para si parte do eleitorado insatisfeito tanto com Bolsonaro quanto com Lula.