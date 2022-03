Caminhonete roubada é recuperada pela PM após ser abandonada no Campo Limpo

Uma caminhonete S10 roubada foi recuperada pela Força Tática da Polícia Militar (PM) após ser abandonada na zona rural, região do Campo Limpo, na noite desta segunda-feira (7), em Rondonópolis (MT).

A guarnição da PM recebeu a informação da equipe policial da patrulha rural que no local havia um veículo abandonado e atolado em um morro, com as mesmas características de um carro roubado.

Diante da informação, os policiais foram até o local e constataram os fatos.

A PM entrou em contato com a vítima que foi até o local com a chave reserva, retirando o veículo do endereço e encaminhando até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para confecção do Boletim de Ocorrência.

Após o registro, o veículo foi entregue para a vítima.