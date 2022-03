Campanha de vacinação em Rondonópolis contra a gripe deve começar no mês de abril

A imunização contra as cepas da gripe H1N1, H3N2 e tipo B seguirá o calendário do Ministério da Saúde e deve começar em Rondonópolis no dia 4 de abril vacinando pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

De acordo com as informações divulgadas pelo MS, a segunda etapa atenderá crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, educadores da rede pública e particular, pessoas com comorbidades e/ou deficiência permanente, profissionais das Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

Assim como, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O calendário com dias, horários e locais para vacinação serão divulgados após o recebimento das primeiras doses pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha deve se estender até 3 de junho.