Casal é encontrado morto a tiros dentro de casa

Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tereza Aparecida Batista, de 46 anos, e Lídio Rodrigues de Souza Neto, de 43 anos, viviam juntos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, os vizinhos sentiram falta dos moradores, e decidiram chamar a polícia. Quando os militares chegaram ao local, eles pularam o muro da casa para saber o que havia acontecido, e encontraram os dois mortos.

Militares do 18º Batalhão da Polícia Militar responsáveis pela área foram acionados às 18h20 do sábado. No boletim de ocorrência, a família de Tereza contou que Lídio era violento, e eles não aprovavam o relacionamento. A mulher tinha perfurações no pescoço, ombro e rosto. Já Lídio foi encontrado com tiro na boca.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) da capital mineira.