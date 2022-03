Com várias passagens criminais, vereador é preso acusado de homicídio e identidade falsa

O vereador Márcio Túlio (PSDB), presidente da Câmara de Nova Nazaré (MT), foi preso nesta segunda-feira (07) pela Polícia Civil (PC) em cumprimento a um mandado de prisão. O irmão do vereador, que é empresário em Goiás também foi preso.

Os dois eram considerados foragidos da justiça pelo crime de duplo homicídio ocorrido na cidade de Ariquemes (RO) em 2007. Além do crime de duplo homicídio, eles responderão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica, falsa identidade e uso de documento falso.

A PC apreendeu armas de fogo.

A prisão foi feita através da troca de informações entre os policiais de Ariquemes e Água Boa (MT).

Após o crime do homicídio, os irmão fugiram e assumiram novas identidades. Márcio Túlio foi morar em Nova Nazaré (MT), onde foi eleito vereador por duas vezes e atualmente estava como presidente da Câmara. A Polícia diz que ele não deixou de cometer crimes no período. E o irmão tornou-se empresário, dono de um comércio, na cidade de Aruanã (GO).

OUTROS CRIMES

De acordo com a Polícia, o vereador também responde a vários procedimentos na Delegacia de Água Boa por crimes de furto, ameaça, furto de gado, apropriação indébita, posse irregular de arma de fogo, receptação e direção perigosa.

A Polícia Civil diz ainda que ele possui diversas passagens criminais em Aruanã (GO) por furto em zona rural, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e receptação.