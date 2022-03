Conheça os benefícios do abacate

Nativo do México ou da América do Sul, o abacate não está entre as frutas mais consumidas pelos brasileiros. Mas, aqueles que já estão por dentro de todos os seus benefícios, fazem questão de consumi-lo quase diariamente.

O abacate é rico em vitaminas e a maioria de suas gorduras são monoinsaturadas – fazendo bem para a saúde. Para aqueles que se preocupam com as altas calorias do alimento, é só ficar atento – o segredo é consumir a fruta na quantidade certa.

Abaixo, compartilhamos com vocês 5 benefícios do abacate na alimentação:

1 – Melhora a saúde cardiovascular

As gorduras insaturadas presentes no abacate reduzem a absorção do colesterol no intestino e auxiliam nos níveis de triglicerídeos. Além disso, a parte cremosa da fruta traz uma combinação de vitaminas, antioxidantes e fitosteróis que, juntos, são benéficos à saúde do coração. Além disso, o abacate é rico em potássio, ajudando no combate de sódio no organismo e, consequentemente, reduzindo a pressão arterial.

2 – Auxilia na prevenção à diabetes

O abacate é uma das frutas mais indicadas para diabéticos porque tem um baixo teor de açúcar. Além disso, o abacate é rico em uma gordura do tipo ômega-3, muito benéfica para a alimentação.

3 – Melhora a noite de sono

O abacate contém glutationa, um antioxidante hidrossolúvel que contribui para redução do cortisol, conhecido popularmente como hormônio do estresse. Além disso, ele conta com uma boa quantidade de potássio e de lítio, que também ajudam a controlar a ansiedade.

4 – Estimula a saúde do cérebro

O abacate é rico em uma gordura do tipo ômega-3, substância que estimula a circulação sanguínea e a capacidade de concentração – auxiliando na manutenção da memória e da cognição.

5 – Ajuda no bom funcionamento do intestino

Outro benefício do abacate é sua grande quantidade de fibras solúveis, que ajudam a regular o funcionamento do intestino. Além disso, as gorduras presentes no alimento ajudam na lubrificação das fezes, o que facilita a evacuação e pode ser muito eficaz para ajudar quem sofre de constipação.