Diretoria da 1ª Subseção da OAB de Rondonópolis toma posse

Na noite desta quinta-feira (17), tomou posse oficialmente a nova diretoria eleita da 1ª Subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na sede da Ordem e contou com a presença de advogados e advogadas que compõem a Ordem na região.

Segundo o presidente empossado Bruno de Castro, neste primeiro momento a ampliação do diálogo com todos os setores da sociedade é prioridade da Subseção, que ocorre por meio também das 32 comissões temáticas implantadas dentro da Ordem local. “Além da representatividade incansável da Advocacia, o nosso norte é manter um diálogo permanente e propositivo com todas as instituições e autoridades, e já iniciamos conversas com mais de 40 setores da sociedade, sempre mostrando que a OAB está aberta e a disposição”, destacou.

A vice-presidente da Subseção, Alessandra Cardoso, destacou que o momento da posse não poderia ser mais oportuno neste mês na mulher. “Uma das nossas propostas é atuar efetivamente junto à sociedade civil como um todo, e temos eventos organizados para aos advogados e em especial ao mês das mulheres, neste sábado (19) estaremos promovendo um evento para marcar este momento de comemoração”, finalizou.

Para demonstrar a importância da Subseção de Rondonópolis, a presidente da Seccional da OAB-MT, Gisela Cardoso, prestigiou a posse e destacou o trabalho inicial desta nova diretoria. “Viemos aqui hoje para confirmar o nosso compromisso com esta diretoria e com a seccional de Rondonópolis, e iniciamos um ano bem movimentado auxiliando para o término da greve dos policiais penais, e também com as portas do judiciário fechadas e conseguimos trabalhar junto às partes para uma solução”, finalizou.

Além dos advogados Bruno de Castro (presidente) e Alessandra Cardoso (vice-presidência), também tomaram posse as advogadas Aline Luciana Silva (tesoureira), Claire Inês Gai Matielo (secretária-adjunta), e os advogados Amauri de Souza Brito Filho (secretário-geral) e Alex Onassis, delegado da Caixa de Assistência Advogados de Mato Grosso (CAAMT).