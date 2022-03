Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis realizará corrida de rua

O Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis (Gaar) realiza no dia 22 de Maio a 1ª Corrida em Apoio à adoção na comarca. O percurso será de 6,5 quilômetros. As inscrições custam R$ 55 e um quilo de alimento não perecível (que deve ser entregue na retirada do kit). O objetivo do grupo é chamar atenção para a causa e estruturar a equipe que foi montada durante a realização do Programa Corregedoria em Ação (3 a 6 de Março). O Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis (Gaar) realiza no dia 22 de Maio a 1ª Corrida em Apoio à adoção na comarca. O percurso será de 6,5 quilômetros. As inscrições custam R$ 55 e um quilo de alimento não perecível (que deve ser entregue na retirada do kit). O objetivo do grupo é chamar atenção para a causa e estruturar a equipe que foi montada durante a realização do Programa Corregedoria em Ação (3 a 6 de Março).

“Em menos de um mês de existência o grupo já está com a organização pronta de seu primeiro grande evento em prol da Adoção. Precisamos de pessoas assim, apaixonadas pela causa e que nos ajudem a esclarecer cada vez mais o tema“, disse a juíza auxiliar da CGJ, Christiane da Costa Marques Neves.

Juíza há mais de dez anos da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, Maria das Graças Gomes da Costa, comemora o início das ações do grupo.

“O Gaar nasceu durante a visita do Corregedoria em Ação. A ideia não saia do papel e tivemos apoio para fazer andar. Estamos em uma fase muito boa. Identificamos voluntários, temos uma diretoria que é apaixonada pelo tema e queremos discutir com a sociedade a situação da criança e adolescente. As razões que nos levam a um passo tão importante em ter como nosso, um filho que não nasceu da gente. Debater as situações em que buscamos o ser perfeito, o que não existe, já que o ser humano vive em construção. Queremos mostrar o pré-adoção e o pós-adoção. Precisamos de muita divulgação para esclarecermos o tema tão importante. Adotar é legal e é um ato de amor”, ponderou a magistrada Maria das Graças.

“A corrida adoção tem por objetivo maior reunir a população para enxergar e pensar no tema. E para isso tentamos manter os valores de inscrição no mínimo necessário para a realização da prova, com qualidade e que se torne viável. Também precisamos de o mínimo de recursos para revertermos em favor dos projetos sociais, crianças e jovens acolhidos “ explicou a presidente do Gaar, Márcia Matsumoto.

A corrida será disputada no dia 22 de maio, às 6h30min (caminhada e corrida, 6,5 quilômetros), com saída em frente à Praça da Sala Incorporadora, Avenida Joaquim de Oliveira s/n, Bairro Vila Aurora, perto da Arena Economize. As categorias estão divididas entre 18 e 29 anos, 30 e 39; 40 e 49; 50 e 59 e acima dos 60 anos. Os três primeiros de cada categoria receberão troféus. Menores com idades entre 16 e 18 anos incompletos ficam autorizados a participar, desde que estejam em companhia do responsável, e com a ficha de autorização preenchida corretamente.

A entrega dos kits compostos de camiseta, número de peito e chip será no dia 21de maio (sábado) entre 8h30min e 17h em local a ser definidos. Ele somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG. Os resultados oficiais da corrida serão informados por meio do site no prazo de 72 horas após o término de cada etapa. A corrida tem prazo de duração de 2h.