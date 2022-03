Luan Santana lança clipe ‘Me Usa’ e já é o assunto mais comentado do Twitter

Luan Santana divulgou o clipe de Me Usa, terceira faixa do álbum ao vivo Luan City, nesta sexta-feira (4). Os fãs vibraram com a novidade e a produção entrou para a lista dos assuntos mais comentados no Twitter.

“O Luan me usa de marqueteira de uma forma tão linda, que não paro um momento de twittar”, escreveu uma internauta. “Acabei de assistir. Como ele é lindo. A música é a maior do primeiro EP”, comentou outra.

No início do mês passado, o artista já havia apresentado Abalo Emocional —canção que faz parte do mesmo projeto. À época, por meio de texto enviado à imprensa, o músico contou detalhes do hit.

“Abalo Emocional é uma história muito original, mas que parte de algo que todo mundo passa: nada mais é do que uma confusão na cabeça da pessoa. Ele gosta de farra, de se relacionar com várias pessoas, mas chegou uma baixinha invocada na vida dele, que fez tudo virar de cabeça para baixo”, explicou.