Motor de lancha explode e fere oito pessoas

O motor de uma lancha pegou fogo, no começo da tarde deste sábado (5), em Fama, cidade do Sul de Minas que fica a 361 quilômetros de Belo Horizonte. Oito pessoas ficaram feridas com a explosão.

De acordo com o corpo de bombeiros, as vítimas estavam na embarcação quando, ao tentaram sair de barco no Rio Sapucai, o motor pegou fogo.

Entre as vítimas está uma mulher, que não teve nome e idade revelados. Ela teve queimaduras de segundo grau nas pernas, nos braços e no torso e foi levada, em estado grave, para o Hospital Universitário Alzira Veloso, em Alfenas.

Os bombeiros resgataram outras três vítimas com queimaduras para o memso hospital. O restante não aguardou a chegada dos bombeiros e buscou socorro por meios próprios. O fogo no motor não se espalhou para o restante da lanche. As causas do incêndio serão investigadas.