Motorista perde o controle e bate em poste na avenida Lions Internacional

Um motorista teve leves ferimentos, após causar um acidente na avenida Lions Internacional, na noite desta terça-feira (01), em Tangará da Serra-MT.

O condutor de um Corsa Classic de cor branca, seguia pela avenida Lions Internacional, quando perdeu o controle e bateu em um poste.

Com o impacto da colisão, o motorista teve leves ferimentos, porém, a frente do carro ficou parcialmente destruída e o poste caiu na via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local, a vítima recusou ser encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar (PM) fez o isolamento do trânsito e solicitou que vítima fizesse o teste com etilômetro, no qual foi constatada o álcool no sangue ocasionando a embriaguez.

Diante dos fatos, o motorista foi detido e encaminhado para a delegacia, um guincho foi chamado para recolher o carro e a equipe que trabalha no setor de energia para retirar o poste e caiu sobre a pista.