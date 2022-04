Mulher recebe elogios nas redes sociais por conseguir enganar seis namorados ao mesmo tempo

Uma chinesa de 42 anos foi acusada de ter seis namorados ao mesmo tempo. Os companheiros eram enganados para comprar itens valiosos para ela, como smartphones, roupas e computadores.

Após o caso ser divulgado pela imprensa da China, a golpista ainda foi elogiada por conseguir administrar tão bem o tempo e manipular com eficiência as emoções de tanta gente.

A pilantra — identificada apenas pelo sobrenome Mao — ganhou as manchetes após a polícia divulgar o caso. Segundo a imprensa local, Mao chegou ao auge dos golpes entre julho e dezembro de 2021, quando teve seis namorados ao mesmo tempo.

Ela agira de forma similar com todos: iniciava o namoro e pouco depois pedia que as vítimas comprassem itens para ela e às vezes solicitava até dinheiro vivo.

A casa só caiu quando Yu, uma das vítimas, suspeitou do comportamento dela, após alguns meses de namoro, em Zhejiang, uma província no leste do país.

Segundo o jornal chinês Daily Economic News, Yu encontrou Mao em um site de relacionamentos. No aplicativo, ela se descrevia como uma divorciada sem filhos, em busca de um relacionamento estável.

Yu disse em depoimento que considerou Mao “muito bonita, gentil e atenciosa”, e por isso acabou não resistindo quando ela passou a pedir vários presentes e quantias em dinheiro.

Ele até pretendia se casar com ela, e só desconfiou de Mao quando deu dinheiro para ela comprar um vestido de noiva e alugar um local para a cerimônia, e ainda assim ela adiou o grande dia.

Ao confrontar a golpista, ela confessou a mentira, mas se recusou a dar o dinheiro dado por Yu, que chamou a polícia. A investigação policial revelou que Yu não era, nem de longe, a única vítima de Mao.

Outros cinco homens foram igualmente enganados no mesmo período, segundo os policiais. Em seis meses, os golpes renderam cerca de R$ 113.000 (150.000 renmimbis, a moeda oficial da China).

Após a divulgação do caso, Mao foi elogiada nas redes sociais, por conseguir administrar o tempo muito bem entre os relacionamentos, e pela capacidade de lidar com as emoções de tantas pessoas diferentes.