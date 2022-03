Na França, Paulo Guedes reafirma compromisso do Brasil em reunião com OCDE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta segunda-feira (28/3) o compromisso do Brasil com os valores da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), durante reunião com o secretário-geral da entidade, Mathias Cormann, em Paris, na França. Ele também destacou os esforços do governo federal para avançar no processo de acessão do país.

Em janeiro deste ano, os membros do conselho da OCDE aprovaram, de forma unânime, convite para que o Brasil inicie o processo formal de participação. Mesmo antes, o país já vinha se preparando para a acessão a membro pleno da Organização. Para isso, avaliou e aderiu a diversos instrumentos – foram 38 só na gestão do governo Bolsonaro. Hoje, é o país com o maior número de instrumentos aderidos entre os parceiros-chave – Brasil, África do Sul, Indonésia, Índia e China – e os que pediram candidatura – Brasil, Argentina, Romênia, Peru, Bulgária e Croácia. Além disso, o Brasil também se envolve cada vez mais ativamente com a OCDE, por meio da participação em todos os seus comitês.

Durante o encontro com Cormann, Paulo Guedes salientou que a acessão contribuirá de forma positiva ao processo de modernização econômica e regulatória que está sendo implantado no Brasil. Nesse sentido, o ministro apontou o trabalho realizado pelo Ministério da Economia nas áreas tributária, financeira e de investimentos.

Agenda de reformas

Também em Paris, o ministro da Economia se reuniu com o secretário-geral da Câmara Internacional do Comércio (CIC), John Denton. No encontro, atualizou as informações sobre a conjuntura econômica do Brasil, com foco nos progressos e trâmites da agenda de reformas regulatórias e comerciais.

Paulo Guedes mencionou pontos como a atração de investimentos externos e os resultados positivos das concessões promovidas pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (Seppi) nos últimos três anos, lembrando que o país já tem uma carteira de R$ 1,1 trilhão em investimentos já contratados.

O ministro explicou que esses resultados são possíveis porque o governo federal tem melhorado o ambiente de negócios e simplificado as exigências técnicas. Segundo Guedes, o Brasil segue ainda comprometido com o desenvolvimento sustentável e mantém o interesse em concluir e assinar o Acordo de Comércio Mercosul – União Europeia.