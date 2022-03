PM prende suspeito de realizar tráfico de entorpecentes e tira drogas de circulação

Um indivíduo foi preso suspeito de praticar tráfico de drogas e corrupção de menores, na noite de sexta-feira (18), na região central de Guiratinga-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PM) realizava rondas na área central, foi avistado uma motocicleta com placa de Rondonópolis-MT, no qual, o condutor tem várias denúncias de realizar tráfico.

O suspeito foi abordado e encontrado no seu bolso três porções embaladas prontas para serem comercializadas de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, uma balança precisão e dentro de sua carteira duas porções prontas para venda de cocaína, além de R$ 620.

O indivíduo então confessou que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas e que venderia a maconha por R$ 20 e a cocaína por R$ 50.

O suspeito ainda relatou que em sua residência havia cerca de meio quilo de maconha e que dois menores estariam no local embalando a droga.

Os militares foram até a casa e se confirmou a veracidade dos fatos. Diante das circunstâncias, ele foi preso e a motocicleta e os produtos ilícitos apreendidos.