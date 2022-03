PM realiza 1ª fase da ‘Operação Poxoréu Mais Segura: Jarudore’

A 3ª Companhia de Polícia Militar de Poxoréu (MT) com o apoio do 14° BPM de Primavera do Leste (MT) e 30ª CIPM de Força Tática (Patrulha Rural) realizaram o 1° dia Operação Poxoréu Mais Segura: Jarudore. A Operação terá a duração de 2 dias e tem como objetivo combater o delito de perturbação do sossego alheio, crimes de tráfico de entorpecentes, homicídios, roubos e furtos na região bem como infrações de trânsito.

No 1° dia as guarnições realizaram rondas ostensivas e bloqueios nas principais vias de acesso no Distrito Aparecida do Leste.

Posteriormente foi realizado bloqueio policial na estrada de acesso ao Distrito Paraíso do Leste conjuntamente com ações de abordagem e busca pessoal na região e por fim foi realizado rondas e abordagens nos Distritos Jarudore e Joanesburgo.

Conforme informações da PM, 13 policiais e 4 viaturas estiveram na ação. Um total de 25 pessoas e 12 veículos foram abordados.