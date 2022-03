Projetos sociais vão receber valor de inscrições do 10º Simpósio Nutripura

O valor arrecadado com as inscrições para participar do 10º Simpósio Nutripura, nos dias 25 e 26 de março, em Rondonópolis (230 km de Cuiabá) será revertido para projetos sociais em Mato Grosso. A Nutripura, que comemora este ano 20 anos de atividade, reforça com esta ação o compromisso social da empresa diante dos impactos econômicos e sociais que assolam o mundo, primeiro, em função da pandemia da covid 19.

Nos últimos dois anos, a empresa acirrou suas ações para melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade no estado. O diretor geral da Nutripura Roberto Aguiar afirma que não há como o segmento empresarial ficar imóvel enquanto as perspectivas de recuperação da economia são preocupantes.

“Vivemos em uma sociedade global onde o que acontece lá fora reflete na nossa vida. Manter o olhar atento e colaborar com quem mais precisa é o mínimo, neste momento”, constata Roberto Aguiar.

A atitude mais recente mobilizou diretores, funcionários, clientes e parceiros da área de nutrição animal no projeto Carne na Mesa. Realizado em duas fases, o projeto arrecadou cerca de R$ 500 mil e distribuiu, em três meses, 4.168 cestas de carne e alimentos para 1.465 famílias.

“Em 2020, a iniciativa deste projeto foi ajudar a população de baixa renda oferecendo mais do que uma cesta básica. Viabilizamos, uma cesta com cortes de carne bovina, produto que faz parte do nosso negócio e é proteína fundamental para uma boa alimentação”, destacou Roberto Aguiar.

Além dos parceiros, o projeto Carne na Mesa mobilizou os funcionários das lojas em cinco municípios de Mato Grosso – Rondonópolis, Pedra Preta, Mirassol d’ Oeste, Araputanga e Pontes e Lacerda. Estas cidades foram escolhidas como base do projeto para garantir a logística de distribuição das cestas.

De acordo com o gestor de Recursos Humanos da Nutripura, Clóvisnei Liberato, para assegurar a justa distribuição sem privilegiar ninguém, os critérios foram rigorosos. A partir das informações obtidas junto ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ajuda dos CRAS de cada cidade, as cestas entregues beneficiaram cerca de seis mil pessoas.

O perfil prioritário considerou como quesitos: chefe de família (pai ou mãe) desempregado, autônomo, trabalhador informal ou profissional liberal. Com renda mensal per capita menor que R$ 522,50 (1/2 salário mínimo); famílias com mais de quatro pessoas; pessoas pertencentes ao grupo de risco (pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, etc).

“Acompanhamos de perto a seleção, fomos aos locais e constatamos a real situação de famílias numerosas. Foi incrível, emocionante, um projeto lindo”, destaca o gestor de RH.

OUTRAS AÇÕES – Na sequência do Carne na Mesa, a empresa distribuiu para 150 famílias já selecionadas, kits de higiene (água sanitária, sabão em pedra e máscaras), material informativo e orientações sobre as medidas de prevenção ao coronavírus.

Já em julho de 2021, a Nutripura investiu no esporte e colaborou para manter a hegemonia do Brasil no Campeonato Brasileiro Sul-Americano Sub-20 de Atletismo. A mato-grossense Arielly Kailayne Rodrigues, patrocinada pela empresa, ganhou medalha de ouro no salto em altura, com 1,79 m. Foi uma das 40 medalhas (17 de ouro) conquistadas pela a equipe brasileira no campeonato.

10º SIMPÓSIO NUTRIPURA – Com o tema “Pecuária ontem, hoje e amanhã”, o 10º Simpósio Nutripura se consolida como um dos principais eventos técnicos da cadeia produtiva da carne em Mato Grosso e reunirá os maiores produtores da região central do Brasil.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.nutripura.com.br/10simposio/.