Reunião junto ao Governo não ocorre e Janaína faz sugestão a servidores

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) segue como uma das lideranças frente às tentativas de diálogo entre servidores públicos do Estado, Assembleia Legislativa e Governo. Em pauta, alterações nas propostas de reajuste salarial feitas pelo Pode Executivo a três categorias: Detran, Socioeducativo e Policiais Penais. Uma reunião entre as partes estava prevista para ontem (30), mas o encontro na AL não ocorreu.

Janaina adiantou que, por parte do Governo, não há intenção de alteração a nenhuma das propostas, neste momento. Ao contrário, tende a vetar qualquer manifestação que parta dos deputados estaduais neste sentido. “Sancionar ou não é uma prerrogativa do Governo”, lembra.

Por isso, a deputada estadual fez, em um vídeo, uma sugestão. Pediu que toda e qualquer ideia, emenda ou alteração seja autorizada pelas presidências dos sindicatos, uma forma de compartilhar com o Poder Legislativo a responsabilidade pelo já previsível veto do Governo. “Não seria justo com a AL propor uma mudança, já avisados (os deputados) de que o Governo irá vetar”, defendeu. Argumenta, ainda, que em nada adianta os deputados apresentarem alterações, se o Governo do Estado não sancionar

Janaina tem conversado com o com o presidente da Casa, Eduardo Botelho (UB), sobre as cobranças dos servidores. O governador do Estado, Mauro Mendes (UB) está viajando e o então secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, teve sua exoneração publicada em Diário Oficial. As leis que concedem reajuste salarial precisam ser publicadas até o dia 3 de abril, respeitando os seis meses antes das eleições.

Os deputados precisam decidir até amanhã (1) se aprovam ou não as mensagens envidas pelo Palácio Paiaguás nos moldes em que se encontram.

Abaixo o video:

Não agradou

O deputado estadual Delegado Claudinei (PL) também se manifestou sobre o reajuste salarial proposta pelo Governo aos servidores do Sistema Penitenciário. “Esperávamos uma proposta decente. Estamos há meses debatendo sobre o reajuste e equiparação salarial dos policiais penais com as outras categorias da segurança pública e, agora, deparamos com essa proposta absurda. Depois do governo demorar e enrolar tanto, propõe aumento de 25% apenas para quem está na classe A e apenas 11% para quem já trabalhou 15 e 20 anos e está na última classe. Discordo totalmente!”, declarou o parlamentar.

Claudinei lembrou sobre a greve dos servidores do Sistema Penitenciário que iniciou no segundo semestre de dezembro do ano passado e foi encerrada, no início de janeiro deste ano, após acordo com representantes da gestão estadual. “Eles recuaram a greve, esperaram a contraproposta, participaram de reuniões e deparam com uma tabela absurda do governo. A Assembleia Legislativa tem que entrar nessa luta e alterar esses valores”, posicionou.

Ele frisa que, no período da greve, considerou como legítima e justa a iniciativa por parte dos servidores que lutavam pelos seus direitos. “Principalmente, pelo fato dos policiais penais atuarem de forma direta com presos perigosos e organizações criminosas e, ainda, colocam suas vidas em risco e recebem o menor salário em relação às outras instituições da segurança pública”, justifica o deputado.

Atualmente, o Sistema Penitenciário de Mato Grosso conta com aproximadamente 2,8 mil servidores que estão lotados em 46 unidades prisionais.