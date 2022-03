Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer lança novo edital do Projeto Olimpus

O Governo de Mato Grosso lança, nesta quarta-feira (23), o Projeto Olimpus 2022, novo edital da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com recursos na ordem de R$ 5 milhões. A cerimônia de lançamento será às 14h30, no Palácio Paiaguás, e contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário da Secel, Beto Dois a Um.

O edital foi reformulado e prevê a criação de novas categorias, valores atualizados e ainda mais abrangente, garantindo assim bolsa-atleta, bolsa-técnico e premiação por desempenho a atletas, paratletas e atletas-guia, em modalidades individuais e coletivas, e aos seus treinadores.

A ampliação do projeto significa um incremento de pelo menos 195% nos investimentos do Governo de Mato Grosso, já que contava com recurso de R$ 1,7 milhão até o ano passado.

Com esse incremento, o Projeto Olimpus dá um salto exponencial. De 151 atletas atendidos em 2021, passa para mais de 600 atletas atendidos este ano. E de 28 treinadores atendidos (ainda em vigência) passa para 95 treinadores contemplados.

“O Projeto Olimpus é hoje o mais relevante programa financeiro para desenvolvimento do esporte em Mato Grosso. Valorizar e incentivar o esporte no Estado, esse é o objetivo. Depois da reformulação e ampliação das bolsas e categorias dos atletas atendidos pelo Projeto Olimpus, e dos pagamentos rigorosamente em dia, agora também priorizamos os treinadores, dando assim mais condições para que nossos esportistas possam alçar vôos cada vez mais altos e velozes”, comemora Beto Dois a Um.

Recentemente, o programa desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, se tornou referência para outros estados brasileiros como uma das políticas públicas mais exitosas no incentivo a atletas e técnicos.

“O programa criado em Mato Grosso está servindo de inspiração para os secretários do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo, que entraram em contato conosco para que pudéssemos compartilhar o nosso edital. Motivo de muito orgulho mesmo”, destaca Beto Dois a Um.