Sine divulga 1,7 mil vagas de emprego em 33 municípios de Mato Grosso

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), disponibiliza nesta semana um total de 1.757 vagas de emprego, nos 33 postos de atendimento instalados, em 30 municípios de Mato Grosso.

Cuiabá e Várzea Grande contam com 212 vagas de trabalho para diversas áreas e diferentes níveis de formação. Entre elas estão: auxiliar de estoque, carpinteiro, vendedor, soldador e eletricista entre outras oportunidades. Ainda estão disponíveis 27 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Já em Sinop, a unidade o Sine divulgou 250 oportunidades profissionais, sendo elas: conferente de mercadoria, auxiliar de linha de produção, atendente de telemarketing, almoxarife, empacotador, entre outras.

Em Rondonópolis, o Sine divulgou 218 vagas: ajudante de obras, auxiliar de operação, encanador, lavador de veículos e costureira. Somente para pedreiro e servente de obras são 50 e 38 vagas, respectivamente.

No município de Primavera do Leste, são 84 oportunidades disponíveis nas áreas de atendentes de loja, instalador fotovoltaico, açougueiro, auxiliar de pizzaiolo, e tratorista agrícola.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Procure os postos mais próximos de sua residência.