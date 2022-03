William Hurt, vencedor do Oscar, morre aos 71 anos

Hollywood foi pega de surpresa na tarde deste domingo (13) com a notícia do falecimento do ator vencedor do Oscar, William Hurt.

Aos 71 anos, Hurt – que faria 72 na próxima semana -, faleceu de causas naturais em sua casa. A infeliz notícia foi dada por meio de uma nota divulgada por seu filho, Will.

“É com grande tristeza que a família Hurt lamenta o falecimento de William Hurt, nosso amado pai e vencedor do Oscar, neste dia 13 de março de 2022, uma semana antes de seu 72° aniversário. Ele morreu de forma tranquila, em meio a seus familiares, de causas naturais. Neste momento, a família deseja privacidade”, diz a nota.

Ao longo de sua brilhante carreira, William Hurt trabalhou em mais de 40 filmes e conquistou três indicações consecutivas o Oscar de Melhor Ator, vencendo em 1985, logo na primeira indicação, por seu papel em O Beijo da Mulher Aranha.

Seu último filme lançado foi Viúva Negra (2021), no qual ele interpreta o General Ross. Ele deixa um trabalho ainda não lançado no filme A Filha do Rei. E há boatos de que ele deixou gravada uma participação especial na série da Mulher-Hulk, prevista para estrear em 2022.