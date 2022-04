5 vitaminas para fortalecer as unhas e cabelos

A saúde das nossas unhas e cabelos depende, principalmente, dos cuidados que temos com eles e das vitaminas que estamos incluindo na nossa alimentação. Por isso, para manter as unhas fortes e os fios encorpados, é preciso consumir alimentos que sejam ricos em vitaminas A, B, C, D e E.

Confira, abaixo, os benefícios de cada uma delas:

1 – Vitamina A

A vitamina A tem o poder de regenerar os tecidos da pele e manter a hidratação do cabelo. Além disso, ela ajuda os fios crescerem mais rápidos e mais fortes, assim como as unhas.

2 – Vitaminas do complexo B

Todas as que fazem parte deste grupo são determinantes para a manutenção da saúde capilar. A vitamina B3, por exemplo, aumenta a circulação do couro cabeludo, o que ajuda a manter a força dos fios. Já a vitamina B12, também conhecida como cobalamina, oferece inúmeros benefícios para a saúde do cabelo, pele e unhas.

3 – Vitamina C

Considerada um antioxidante natural, a vitamina C reforça a imunidade e auxilia na prevenção do envelhecimento, principalmente da pele.

4 – Vitamina D

A vitamina D tem uma importante função para a saúde capilar: cria novos folículos pilosos e auxilia na saúde dos já existentes.

5 – Vitamina E

Da mesma forma que a vitamina C, a vitamina E também possui efeito antioxidante. Ela ainda auxilia na circulação sanguínea do couro cabeludo e fortalece as unhas.