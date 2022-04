Baleado ainda no quintal, homem é perseguido e morto dentro de casa

Um homicídio foi registrado na noite desta sexta-feira (15), no bairro Jardim Planalto, em Rondonópolis. Segundo as informações preliminares, um homem identificado com as iniciais A.R.C. foi vítima de disparos de arma de fogo.

Conforme o repassado à reportagem, a vítima foi surpreendida na área da frente de sua residência por dois criminosos que chegaram em um carro e efetuaram os primeiros disparos. Destes, ao menos um teria acertado a vítima.

Em seguida, o homem baleado correu para dentro da casa, mas foi perseguido. Ele chegou a se trancar no banheiro e os criminosos, então, efetuaram mais disparos contra a porta e a conseguiram arrombar, para, depois, acertar pelo menos mais um tiro na vítima.

Por último, ainda tentando se proteger, A.R.C. correu para um dos quartos da residência. Novamente, os criminosos o seguiram e finalizaram a execução.

Ao menos 12 cápsulas de pistola foram encontradas na frente da casa e nos cômodos, além de manchas de sangue. Outras três munições não deflagradas foram recolhidas pela perícia.

Após a ação criminosa, a dupla retornou ao carro e fugiu. Baleada, a vítima chegou a ser socorrida por terceiros mas morreu a caminho Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem assassinado fazia uso de tornozeleira eletrônica. Segundo o banco de dados da Polícia Militar, ela possuía passagens pelos crimes de homicídio, furto, corrupção de menores e ameaça.