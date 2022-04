Como cuidar de cactos? 3 dicas infalíveis!

Apesar do que algumas pessoas pensam, os cactos precisam, sim, de alguns cuidados especiais. Apesar de serem plantas que sobrevivem com maior facilidade, é importante lembrar de mantê-los sempre com a quantidade ideal de sol, água e adubo.

Confira, abaixo, 3 dicas infalíveis para cuidar dos seus cactos:

1. Os cactos precisam de Sol!

O cacto é uma espécie natural do deserto. Portanto, seu ambiente precisa ser seco e com uma iluminação bem forte. Se o seu cacto é uma planta de apartamento, recomenda-se deixá-lo próximo da janela logo pela manhã para receber os raios de sol. É importante que, todos os dias, ele tome, em média, 5 horas de Sol direto.

2. Eles também “bebem” água.

Esse é com certeza um dos tópicos que mais geram dúvidas. Mesmo se tratando de uma espécie que vive em ambientes mais secos, os cactos também precisam de água. No entanto, é importante estarmos atentos – o excesso de água pode causar o apodrecimento das raízes. O ideal é que o cacto seja regado no máximo uma vez por semana.

3. Cactos precisam de adubos?

Assim como qualquer espécie, o cacto também precisa de adubo para que possa crescer forte e saudável. O ideal é fazer a adubagem do cacto no mínimo uma vez no mês, sempre tomando cuidado com a quantidade, uma vez que os adubos podem atrair pragas se colocados em excesso.

Dica bônus:

Para evitar as pragas, uma dica importante é incluir óleo de neem de forma constante.