Conheça 3 séries na Netflix sobre decoração

Você é uma das pessoas que, assim como eu, amam decorar a casa? Se sua resposta foi “sim”, vai amar essa dose de inspiração. Afinal, transformar os ambientes em lugares confortáveis e cheios de personalidade pode ser mais fácil do que você imagina.

Separei 3 séries da netflix que irão te inspirar na hora de decorar. Confira!

Magos da Decoração

Para tentar abocanhar um contrato importante com um dos principais hotéis de Londres, aspirantes a designer transformam espaços sem graça em ambientes incríveis.

A Arte de Organizar

As especialistas em organização Clea e Joanna ajudam celebridades e pessoas comuns a dar um jeito na bagunça e criar espaços incríveis.

Incríveis por Dentro

Conheça pessoas excêntricas cujas casas são uma caixinha de surpresas. Tudo está valendo, desde montanha-russa no quintal a um aquário de proporções gigantescas.

Dica bônus:

O documentário Minimalismo Já conta a história de dois amigos de longa data que moram nos Estados Unidos, onde o sonho americano provoca cada vez mais consumo e frustração para as pessoas. Por isso, eles decidem mudar de vida seguindo os princípios do minimalismo, vivendo apenas com o necessário.