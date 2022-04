Em alta velocidade, motorista perde o controle da direção e derruba poste em batida

Em alta velocidade, a motorista de uma caminhonete S10 atingiu um poste que que ficava no canteiro central da avenida Domingos de Sá Barreto, no Jardim Shangri-lá, em Tangará da Serra-MT. A condutora não feriu, mas ficou com um prejuízo considerável.

Em entrevista à TV Vale, uma testemunha relata que a mulher estava acima da velocidade permitida. “Ela vinha em uns 120 a 140 [quilômetros por hora]. Uma véia até gritou: ‘nossa, mãe! Para onde vai?’. Quando chegamos aqui [onde aconteceu o acidente], só vimos a bagaceira”, afirma João Silva.

Confira abaixo todos os detalhes da ocorrência na reportagem da TV Vale: