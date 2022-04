Idoso se irrita com barulho de som alto, atira em vizinhos e mulher fica ferida

Um idosos de 77 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de posse irregular de arma de fogo e lesão corporal, nesta quinta-feira (21), bairro Jardim Ipiranga, em Rondonópolis (MT). A prisão foi feita em flagrante, após o suspeito realizar disparos de arma de fogo em uma mulher de 39 anos. A vítima foi atingida nas regiões da perna e pé. A PM apreendeu 1 revólver calibre 38 e 6 cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

Quando a guarnição chegou no endereço encontrou com a vítima ferida. A equipe do SAMU foi acionada e socorreu a mulher até a unidade hospitalar.

Testemunhas disseram para a PM que o vizinho havia efetuado os disparos. Diante das informações, a Polícia foi até a casa do suspeito e ele confessou o crime.

O idoso relatou para a PM que rotineiramente os vizinhos incomodam a vizinhança com som alto, escapamento de motos, além de algazarras. Ele disse ainda que já havia reclamado e que após as reclamações as provocações aumentaram intensamente.

Diante da situação, o suspeito alega que os vizinhos começaram novamente a insultar e provocar, momento em que ficou muito irritado e atirou em direção aos vizinhos.

O suspeito ainda mostrou para os policiais onde a arma estava.

O idoso foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia juntamente com a arma e munições.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência n° 2022.106476.