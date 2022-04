Indivíduo é preso e mais de 40 Kg de maconha é apreendida pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo transportando entorpecente dentro de um ônibus e aprendeu cerca de 50 Kg de maconha, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, um ônibus que fazia trajeto Cascavel- PR/ Barra do Bugres-MT foi parado para abordagem de rotina.

Com apoio de cães farejadores foi localizado no setor de carga, um recipiente com supostos litros de óleo, porém, o cão farejou algo ilícito e ao ser averiguado foi encontrado cerca de 20 Kg de tabletes de maconha no interior dos frascos. Esses produtos estavam destinados como encomendas, por esse motivo não foi localizado o proprietário.

Ainda em vistoria, mais uma vez, o cão sentiu o odor da mesma substância de entorpecente, em uma bagagem e ao ser revistada foi encontrada 27 tabletes de maconha e o proprietário de 19 anos preso.