Madonna coloca mansão à venda por R$ 121 milhões

Madonna, de 63 anos, colocou à venda a sua mansão em Hidden Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos, por US$ 25,9 milhões (R$ 121,7 milhões). A cantora havia comprado o imóvel luxuoso no ano passado de The Weeknd por US$ 19,3 milhões (R$ 94 milhões).

De acordo com o site TMZ, o imóvel luxuoso conta com sete quartos, nove banheiros, cinema, academia, adega, área de bar, piscina com borda infinita, spa, e, ainda, uma garagem para cinco carros. Há, ainda, uma casa para hospedes com dois quartos.

A mansão fica em uma região conhecida como “Vale Escondido”. A área ganhou esse apelido por abrigar casas de vários astros internacionais, como Jennifer Lawrence, Penélope Cruz, Adele, Katy Perry, Javier Barden e Nicole Kidman.

Nos últimos anos, Madonna tem dividido o tempo entre os Estados Unidos e Portugal, onde mora com quatro dos seis filhos. A residência oficial fica perto de Lisboa e era um desejo antigo da cantora, que buscava preservar os herdeiros dos holofotes.