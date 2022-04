Noiva fica com cara de ‘alien’ após alergia a procedimento estético

A australiana Tamika Cleggett, de 30 anos, agendou um horário com a esteticista para fazer a sobrancelha. Seria apenas um procedimento estético normal, não fosse por um detalhe: um dos produtos usados causou uma tremenda reação alérgica na mulher, transformando totalmente sua aparência.

Ela ficou desesperada, achando que iria se casar com o rosto do jeito que estava: olhos e bochechas completamente inchados, o que a deixou parecida com um “alien”. Suas pálpebras se fecharam totalmente por causa do inchaço, a ponto de ela não conseguir abrir os olhos por 24 horas.

De acordo com o Daily Mail, Tamika havia marcado sessão com uma esteticista que ainda não conhecia para depilar as sobrancelhas e fazer uma coloração com lápis de olho. No fim da sessão, porém, a moça descobriu que suas sobrancelhas haviam sido tingidas sem ela saber — um erro que quase a matou, pois ela é alérgica a determinados tipos de colorante.